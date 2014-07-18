عائلة فقدت 4 في كارثتي الطائرتين الماليزيتين

خسرت عائلة أسترالية 4 من أفرادها في كارثتي طائرتي الخطوط الجوية الماليزية، إذ قتل اثنان في حادثة سقوط الطائرة في شرق أوكرانيا واثنان آخران في الطائرة التي فقدت قبل أربعة أشهر.

وقتل ألبرت وماري رزق أثناء عودتهما إلى ملبورن بعد عطلة استمرت شهراً في أوروبا، في حادث سقوط الطائرة في شرق أوكرانيا الخميس، وفق ما نقل الإعلام الأسترالي.

ووالد ماري متزوج من أحد أفراد عائلة كوينسلاند التي فقدت الزوجين رودني وماري بوروز في حادثة فقدان الرحلة إم إتش 370 التي كانت متوجهة من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس، بحسب ما قال غريغ بوروز شقيق رودني لوكالة فرانس برس.

وكان رودني وماري في طريقهما للعودة من عطلة مع أصدقاء خارج البلاد.

وأشار بوروز إلى أنه لا يريد أن يدلي بتصريحات بالنيابة عن عائلة رزق، مؤكداً أنه ليس لديهم أي مشاعر سيئة تجاه الخطوط الجوية الماليزية. وأضاف "لم يتوقع أحد ما حصل وليس هناك أي إثباتات على الحادثة الأولى (...) ما زلنا ننتظر الأجوبة من الطائرة الأولى".

وتحطمت الطائرة وعلى متنها 298 شخصاً من بينهم 28 أسترالياً في شرق أوكرانيا، ويرجح خبراء أميركيون أن تكون أسقطت بصاروخ أرض جو.