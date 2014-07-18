مقتل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي

قُتل خمسة فلسطينيين بينهم طفل وامرأتان من عائلة واحدة في قصف مدفعي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة إن "خمس ضحايا سقطوا في قصف مدفعي لمنزل عائلة أبو جراد في عزبة بيت حانون".

وأشار إلى أن القتلى هم نعيم موسى أبو جراد (23 عاما) وعبد موسى أبو جراد (30 عاما)، وسهام موسى أبو جراد (26 عاما) ورجاء عليان أبو جراد، إضافة إلى طفل من نفس العائلة لم يحدد عمره.

كما أشار شهود عيان إلى إصابة عدد آخر من المواطنين بجروح في المنطقة.

وهزت انفجارات ضخمة غزة مع بدء الهجوم البري على القطاع أمس الخميس، وقتل 24 فلسطينيا وجندي إسرائيلي في اشتباكات شمال غزة.

قصف مدفعية الجيش الاسرائيلي على غزة ‹ › قناص فلسطيني في غزة ‹ › طفلة جريحة في مستشفى في غزة ‹ › دمار في مبنى عائلة فلسطينية نتيجة الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › حريق في موقع سقوط صاروخ فلسطيني في مستوطنة اسرائيلية ‹ › غارة اسرائيلية على غزة ‹ › طفل فلسطيني اصيب بغارة اسرائيلية على غزة ‹ › نتنياهو وضباط الجيش الاسرائيلي يتابعون مجرى العمليات الحربية على غزة ‹ › موقع سقوط شظايا صاروخ فلسطيني في مستوطنة اسرائيلية ‹ › غارات اسرائيلية على غزة ‹ › سيدة فلسطينية تبكي ضحايا الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › نقل جندي اسرائيلي اصيب في الاشتباكات على حدود غزة ‹ › مظاهرات في فرنسا تضامناً مع الفلسطينيين في غزة ‹ › دمار في منزل عائلة فلسطينية نتيجة الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › موقع سقوط صاروخ فلسطيني في تل ابيب ‹ › طائرة اباتشي تقصف غزة ‹ ›

وتركز القصف المدفعي على منطقة شرق رفح قُتل خلالها ثلاثة فلسطينيين بالإضافة إلى قصف بلدة بيت حانون شمال القطاع ما يرفع حصيلة القتلى إلى نحو 261 منذ بداية الهجوم الإسرائيلي. كما أفاد شهود عيان لـ"العربية" بأن دبابات إسرائيلية تقدمت باتجاه جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تحت غطاء مكثف من القصف الجوي والبري والبحري الليلة الماضية بدء هجومه البري على قطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق، وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل أحد عشر فلسطينيا فجر اليوم وإصابة العشرات.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين شمال قطاع غزة، وأفاد مراسل "العربية" بأن جنديا قتل وأصيب آخران وذلك مع بدء العملية البرية على غزة.

وأعلن مصدر طبي أمس الخميس عن مقتل ثلاثة أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت حي الصبرة وسط غزة.

وقال المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة في غزة إن "ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط غزة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهدف الرئيسي للعملية البرية معالجة موضوع الأنفاق ومحاولة ضرب البنى التحتية لحماس.