لبنانيان وعائلة بأكملها بين قتلى الطائرة الماليزية

بين 298 قتيلاً في إسقاط الطائرة الماليزية بصاروخ أرض-جو فوق أوكرانيا أمس الخميس، هناك لبنانيا الأصل من أستراليا، أوردت خبرهما صحيفة "هيرالد صن" الأسترالية في موقعها اليوم الجمعة، وهما ألبرت رزق وزوجته ماري، وكانا يعودان من رحلة استمرت شهراً وأمضياها في عدد من الدول الأوروبية إلى مدينة ملبورن في أستراليا، حيث يقيمان فيها بمنطقة "سونبوري" منذ 20 سنة.

وكان رزق وزوجته، الأبوان لابنين وحيدين، ينشطان معا في ملبورن بنواديها الرياضية المحلية، وأهمها "نادي فريق سنبوري" بكرة القدم، وهما في أواخر الخمسينات من العمر.

وقضت بإسقاط الطائرة أيضاً عائلة ماليزية بأكملها، كان خبرها بين الأبرز اليوم الجمعة في صحف ماليزية راجعتها "العربية.نت" وألمت منها بمعلومات مختصرة عن أفرادها الستة.

كانوا عائدين من كازاخستان، حيث يعمل الأب في شركة "شل" منذ 3 أعوام، وفي مدارسها يتلقى 3 من أبنائه علومهم فيها، بينما البكر يدرس في كوالالمبور، ومروا ترانزيت في مطار أمستردام أمس الخميس.

ومن مطار أمستردام أقلعت بهم الطائرة ثانية إلى العاصمة الماليزية، وبإسقاطها قضوا جميعا، وهم الزوج تامبي جي، البالغ عمره 49 سنة، وزوجته أريزا غزالي، الأصغر منه بعامين، ثم أولادهما الأربعة، محمد عفيف ومحمد أفضال ومرشا عزمينا ومحمد أفروز، البالغين 19 و17 و15 و13 سنة من العمر.