مندوب فلسطين يبكي أمام مجلس الأمن الدولي

بكى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أثناء إلقاء كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة حول غزة.
وقال إن الهجوم الإسرائيلي ينتهك مبادئ القانون الدولي، وبكى وهو يضيف مستنكرا: " أي دفاع عن النفس الذي يؤدي إلى إبادة شعب بأكمله".
وطالب بحماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل على جرائمها في غزة.
هذا ويزور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الشرق الاوسط، غدا السبت، كما أعلن الجمعة مساعده للشؤون السياسية جيفري فلتمان.
وقال فلتمان امام اجتماع مجلس الامن، الذي انعقد بطلب من الأردن، ان الامين العام يريد التعبير عن "تضامنه مع الاسرائيليين والفلسطينيين".
وفي كلمته، تحدث المندوب الإسرائيلي عن إطلاق الصواريخ ومحاولات التسلل عبر الأنفاق إلى إسرائيل.
وإلى ذلك، قال مراسل "العربية" إنه لم يتم الاتفاق حتى على صياغة بيان صحافي يصدر عن اجتماع مجلس الأمن.
وقلل من احتمال صدور قرارات حاسمة عن الاجتماع أو حتى التزام إسرائيل بها حال صدورها.
وأشار إلى أنه من دون ضغوط أميركية لن تتوقف إسرائيل عن هجومها البري على غزة، ما لم يكن ذلك في مصلحتها.