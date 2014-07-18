مندوب فلسطين يبكي أمام مجلس الأمن الدولي

بكى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أثناء إلقاء كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة حول غزة.

وقال إن الهجوم الإسرائيلي ينتهك مبادئ القانون الدولي، وبكى وهو يضيف مستنكرا: " أي دفاع عن النفس الذي يؤدي إلى إبادة شعب بأكمله".

وطالب بحماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل على جرائمها في غزة.

هذا ويزور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الشرق الاوسط، غدا السبت، كما أعلن الجمعة مساعده للشؤون السياسية جيفري فلتمان.



وقال فلتمان امام اجتماع مجلس الامن، الذي انعقد بطلب من الأردن، ان الامين العام يريد التعبير عن "تضامنه مع الاسرائيليين والفلسطينيين".

طفل فلسطيني اصيب بغارة اسرائيلية على غزة ‹ › نتنياهو وضباط الجيش الاسرائيلي يتابعون مجرى العمليات الحربية على غزة ‹ › موقع سقوط شظايا صاروخ فلسطيني في مستوطنة اسرائيلية ‹ › غارات اسرائيلية على غزة ‹ › مظاهرات في فرنسا تضامناً مع الفلسطينيين في غزة ‹ › غارة اسرائيلية على غزة ‹ › قناص فلسطيني في غزة ‹ › نقل جندي اسرائيلي اصيب في الاشتباكات على حدود غزة ‹ › سيدة فلسطينية تبكي ضحايا الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › دمار في منزل عائلة فلسطينية نتيجة الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › موقع سقوط صاروخ فلسطيني في تل ابيب ‹ › حريق في موقع سقوط صاروخ فلسطيني في مستوطنة اسرائيلية ‹ › دمار في مبنى عائلة فلسطينية نتيجة الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › فلسطيني ينقل طفلاً الى المستشفى بعد اصابته بقصف اسرائيلي على شاطئ البحر في غزة ‹ › طفلة جريحة في مستشفى في غزة ‹ › قصف مدفعية الجيش الاسرائيلي على غزة ‹ › ضحايا قصف اسرائيل على غزة ‹ ›

وفي كلمته، تحدث المندوب الإسرائيلي عن إطلاق الصواريخ ومحاولات التسلل عبر الأنفاق إلى إسرائيل.



وإلى ذلك، قال مراسل "العربية" إنه لم يتم الاتفاق حتى على صياغة بيان صحافي يصدر عن اجتماع مجلس الأمن.

وقلل من احتمال صدور قرارات حاسمة عن الاجتماع أو حتى التزام إسرائيل بها حال صدورها.

وأشار إلى أنه من دون ضغوط أميركية لن تتوقف إسرائيل عن هجومها البري على غزة، ما لم يكن ذلك في مصلحتها.