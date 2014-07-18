نتنياهو: مستعدون لتوسيع العملية العسكرية البرية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداد حكومته لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة تزامن ذلك مع تواصل القصف على القطاع وقد ارتفعت
حصيلة القتلى من الجانب الفلسطيني إلى أربعة وعشرين بحسب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة.
في المقابل قتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال القطاع
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن العملية هدفها تدمير الأنفاق وإلحاق ضرر كبير بالبنى التحتية لحماس.
وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن الهجوم سيشمل عمليات للمشاة والمدفعية والاستخبارات معززة بالطيران والبحرية.
كتائب القسام أكدت من جانبها إطلاق عدد من الطائرات داخل إسرائيل كما أعلنت إطلاق الصواريخ باتجاه عدة مواقع إسرائيلية.
من جانب آخر احتشد جنود احتياط إسرائيليون على الحدود مع غزة اليوم الجمعة، وقالت إسرائيل إنها استدعت 18 من جنود الاحتياط لدعم القوات
النظامية إضافة إلى 30 ألف جندي قامت بتعبئتهم بالفعل.