نتنياهو: مستعدون لتوسيع العملية العسكرية البرية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداد حكومته لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة تزامن ذلك مع تواصل القصف على القطاع وقد ارتفعت

حصيلة القتلى من الجانب الفلسطيني إلى أربعة وعشرين بحسب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة.

في المقابل قتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال القطاع

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن العملية هدفها تدمير الأنفاق وإلحاق ضرر كبير بالبنى التحتية لحماس.

نتنياهو وضباط الجيش الاسرائيلي يتابعون مجرى العمليات الحربية على غزة ‹ › طفل فلسطيني اصيب بغارة اسرائيلية على غزة ‹ › غارة اسرائيلية على غزة ‹ › موقع سقوط شظايا صاروخ فلسطيني في مستوطنة اسرائيلية ‹ › غارات اسرائيلية على غزة ‹ › قناص فلسطيني في غزة ‹ › نقل جندي اسرائيلي اصيب في الاشتباكات على حدود غزة ‹ › مظاهرات في فرنسا تضامناً مع الفلسطينيين في غزة ‹ › موقع سقوط صاروخ فلسطيني في تل ابيب ‹ › حريق في موقع سقوط صاروخ فلسطيني في مستوطنة اسرائيلية ‹ › سيدة فلسطينية تبكي ضحايا الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › دمار في منزل عائلة فلسطينية نتيجة الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › دمار في مبنى عائلة فلسطينية نتيجة الغارات الاسرائيلية على غزة ‹ › فلسطيني ينقل طفلاً الى المستشفى بعد اصابته بقصف اسرائيلي على شاطئ البحر في غزة ‹ › طفلة جريحة في مستشفى في غزة ‹ › قصف مدفعية الجيش الاسرائيلي على غزة ‹ › طائرة اباتشي تقصف غزة ‹ ›

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن الهجوم سيشمل عمليات للمشاة والمدفعية والاستخبارات معززة بالطيران والبحرية.

كتائب القسام أكدت من جانبها إطلاق عدد من الطائرات داخل إسرائيل كما أعلنت إطلاق الصواريخ باتجاه عدة مواقع إسرائيلية.

من جانب آخر احتشد جنود احتياط إسرائيليون على الحدود مع غزة اليوم الجمعة، وقالت إسرائيل إنها استدعت 18 من جنود الاحتياط لدعم القوات

النظامية إضافة إلى 30 ألف جندي قامت بتعبئتهم بالفعل.



