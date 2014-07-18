وزيرا الخارجية السعودي والإماراتي يناقشان الوضع بغزة

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لبحث الأوضاع في غزة والمبادرة المصرية، كما ناقش الوزير الإماراتي التصعيد في غزة في اتصالات مماثلة مع نظيريه المصري سامح شكري والأميركي جون كيري.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء العملية البرية التي أطلقتها إسرائيل ضد غزة داعيا إلى وقف العنف بين الجانبين.

وفي ردود الفعل طلب الأردن بصفته ممثلا للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة في حين دانت مصر الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع،

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقال إن الهجوم الإسرائيلي البري على غزة سيؤدي الى مزيد من الدماء فيما اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن الهجوم لن ينجح، واعتبرت الحركة أن الهجوم خطوة خطيرة وغير محسوبة العواقب وتوعدت بأن تدفع إسرائيل الثمن غاليا.

