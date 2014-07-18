5576 مدنياً عراقياً قتلوا في أول ستة أشهر من 2014

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن 5576 مدنيا عراقيا على الأقل قتلوا في أعمال العنف هذا العام في أكثر تقرير تفصيلا حتى الآن لتأثير أشهر الاضطرابات التي بلغت ذروتها في هجوم لمسلحين سنة على شمال البلاد.

وقالت الأمم المتحدة في التقرير إن 11665 على الأقل أصيبوا منذ يناير/كانون الثاني عندما اجتاح مسلحون سنة بقيادة تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وفي الشهر الماضي سيطر المسلحون على مناطق شاسعة في شمال العراق بما في ذلك مدينة الموصل.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق هذا الشهر إن من بين 2400 شخص قتلوا في شهر يونيو/حزيران 1531 من المدنيين.