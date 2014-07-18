70 % من قطاع غزة بدون كهرباء جراء القصف الإسرائيلي

أعلن نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة الجمعة أن 70% من قطاع غزة يعيش من دون كهرباء، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة التي بدأت منذ الثامن من يوليو الماضي.

وقال فتحي الشيخ خليل: "جميع الخطوط العشرة المغذية لقطاع غزة من إسرائيل معطلة بسبب القصف الإسرائيلي للشبكة".

وبحسب الشيخ خليل، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية "كانت تزودنا بـ120 ميغاواط والآن لا تزودنا بشيء".

وأضاف، "جرى التنسيق مع الصليب الأحمر للسماح للطواقم الفنية بإصلاح الخطوط المعطلة بسبب القصف في المناطق القريبة من الحدود بسبب القصف الإسرائيلي وخاصة شمال قطاع غزة".

وأشار الشيخ خليل إلى أنه "يتم تزويد نحو 30% من سكان قطاع غزة بالكهرباء بينما يعيش أكثر من 70% منهم من دون كهرباء منذ أمس".

وتغذي محطة الكهرباء التي تعمل جزئيا حوالي "65 ميغاوط" من التيار الكهربائي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، فيما تغطي من إسرائيل "120 ميغاواط" إضافة إلى "22 ميغاواط" من مصر، وتبلغ حاجة القطاع من 280 إلى 320 ميغاواط بحسب إحصائية منشورة على الموقع الإلكتروني لسلطة الطاقة.