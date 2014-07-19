342 قتيلا حصيلة 12 يوماً منذ هجوم إسرائيل على غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد قتلى اليوم وصل إلى ثلاثة وأربعين بينهم نساء وأطفال، بينما أقرت إسرائيل بمقتل جنديين خلال اشتباك مع مقاتليين فلسطنيين. وكان مراسل العربية أشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي وصل إلى خمسة منذ بدء الهجوم.

ارتفع عدد القتلى الفلسطينين، اليوم، إلى نحو خمسة وستين شخصا في اليوم الثاني من الغزو البري الإسرائيلي، ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين في اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الإسرائيلية إلى 307 على الأقل.

كما قتل جنديين إسرائيليين وأصيب 3 في اشتباكات مع الفصائل المسلحة شمال القطاع. كما أفاد مراسل العربية، أنه منذ بدء العملية البرية في القطاع قتل 5 جنود إسرائيليين.

وبدأت إسرائيل هجومها البري على القطاع بالمدفعية والدبابات والزوارق، وأعلنت أنها قد "توسع بشكل كبير" نطاق العملية، لكن الولايات المتحدة حذرتها من مخاطر المزيد من التصعيد مع ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 17 مسلحا فلسطينيا، بينما استسلم 13 آخرون وتم احتجازهم للاستجواب بعد بدء الهجوم البري.

واستهدف القصف الإسرائيلي المدفعي كلا من مدينة رفح جنوب القطاع وخان يونس وبيت حانون، كما تعرض شرق مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بأن المدنيين يمثلون أكثر من 80% من القتلى، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2200 جريح.

وعلى الجانب الآخر، قتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء العملية الإسرائيلية على القطاع إلى قتيلين.

وقصفت كتائب القسام مدينة أسدود بخمسة صواريخ غراد، وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن 1164 صاروخا أو قذيفة أطلقت باتجاه إسرائيل، وتمكن نظام القبة الحديدية من اعتراض 320 منها.