فابيوس: ندعم كلياً جهود مصر للتهدئة في غزة

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت، في القاهرة، أن إرساء وقف إطلاق نار في غزة أمر عاجل وملح، مجددا تأكيد دعمه للمبادرة المصرية للتهدئة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وعرضت مصر التي تقوم عادة بدور وساطة في النزاعات بين حركة حماس وإسرائيل، الثلاثاء مبادرة لوقف إطلاق النار رفضتها حماس.

وبعد يومين على ذلك شنت إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 320 شخصا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر في 8 يوليو.

وبعد تنديده بحصيلة بشرية كبيرة للغاية، اعتبر فابيوس أنه من الضروري وقف إطلاق النار من أجل وقف دوامة أعمال العنف وحماية السكان المدنيين. وشدد على أن وقف إطلاق النار أمر عاجل وملح.

وتابع، أن الأولوية المطلقة هي وقف إطلاق النار لكن يجب ضمان تهدئة دائمة تأخذ بالحسبان حاجات إسرائيل في مجال الأمن والمطالب الفلسطينية. وأكد الوزير الفرنسي، "ندعم كليا جهود مصر".

والتقى فابيوس الذي يزور القاهرة، صباح السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسيتوجه فابيوس بعد ذلك الى الأردن قبل أن يلتقي في المساء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.