لأول مرة.. إيران تطلب من حماس التفاوض مع إسرائيل

أعلن قصر الكرملين أن "الرئيسين الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، أكدا خلال محادثة هاتفية على ضرورة إيقاف الحرب في غزة، والبدء باستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الكرملين أكد أن هذه المحادثة الهاتفية تمت مع بدء الاجتياح البري الإسرائيلي أمس الجمعة.

وأضاف الكرملين أن الاتصال الهاتفي بين بوتين وروحاني بدأ من طهران، بسبب القلق من "التصعيد الحاد للأزمة" منذ أن بدأت إسرائيل هجومها البري في غزة، حيث تخشى إيران من التصعيد في القطاع.

ووفقاً لإعلان الكرملين، فإن "الطرفين أكدا ضرورة إنهاء التصعيد العسكري، والبدء بمفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتعتبر الدعوة الإيرانية لبدء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين خطوة غير مسبوقة، والأولى من نوعها في إطار الموقف الإيراني المعلن من القضية الفلسطينية، حيث ترفض إيران مبدأ المفاوضات، وتعتبرها مساومة على الحقوق الفلسطينية.