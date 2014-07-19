مجلس الأمن المنزعج من إسرائيل أدان صواريخ حماس

دان مجلس الأمن على لسان جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، وأبدى انزعاجه تجاه "الرد الإسرائيلي المفرط".

أتت هذه التصريحات خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بحث فيها الوضع في غزة، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه سيزور المنطقة، بينما جددت مصر دعوتها للهدنة في غزة.

مراقب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن، رياض منصور، قال من جهته: إن مجلس الأمن فشل مجدداً في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا حق الفلسطينيين في الغضب على المجلس العاجز عن التحرك، على حد وصفه.

الموقف في مجلس الأمن تزامن مع الإعلان عن زيارة مرتقبة يبدأها الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة.

مصر من جهتها جددت دعوتها للهدنة في غزة بعد يوم واحد من بدء إسرائيل هجومها البري على القطاع.

بدوره، أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه الشديد حيال التصعيد في غزة، معتبراً أن وقف إطلاق النار "أمر بات أكثر إلحاحاً من أي وقت"، كما ندد بإطلاق الصواريخ المتواصل من غزة على إسرائيل.