غزة: أنباء عن مقتل قائد عمليات لواء جولاني

قالت كتائب القسام إن من بين القتلى في كمين شرق التفاح بغزة، قائد عمليات لواء جولاني ونائب قائد كتيبة الاستطلاع في اللواء، بالإضافة إلى إصابة قائد اللواء بجراح خطيرة.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أن 13 جندياً إسرائيلياً قتلوا، ليل السبت/الأحد في قطاع غزة.

وقال المتحدث في بيان له "قتل 13 جندياً من لواء غولاني للمشاة الليلة الماضية"، في إطار العملية الجارية في قطاع غزة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان الجيش أعلن سابقاً عن مقتل 5 جنود منذ الخميس وبدء العملية البرية ضد قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى18 جندياً.

وأكد الجيش أنه "يستكمل عملية التعرف إلى الجنود وأسمائهم".