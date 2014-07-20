انفجار قنبلة في سيارة مساعد مدير مطار صنعاء الدولي

تفقد ضباط أمن في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد، موقع انفجار قنبلة استهدف سيارة مساعد مدير مطار صنعاء الدولي عبدالله المتوكل عند منزله.

وكان الانفجار قد وقع الليلة الماضية في وسط العاصمة صنعاء. وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن المتوكل لم يكن في السيارة عندما وقع الانفجار، لكن وكالة أنباء "سبأ" اليمينة أشارت على الرغم من ذلك إلى أن ابنيه أصيبا في الهجوم.

ولاتزال بقايا العبوة الناسفة التي استخدمت لاستهداف المتوكل معلقة في السيارة التي احترقت تماما.

وتجمع جيران المتوكل حول موقع الانفجار بينما كان مسؤولو الأمن يفحصون حطام السيارة اليوم الأحد. وحمّل بعضهم الحكومة مسؤولية الهجوم على مساعد مدير المطار.