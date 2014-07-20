غزة: نتنياهو يتوعّد بفعل "كل ما هو ضروري" لوقف حماس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستفعل "كل ما هو ضروري" لوقف الهجمات الصاروخية التي تشنها حركة حماس عبر الحدود من غزة، إلا أنه أصر في نفس الوقت على أن قواته تفعل ما بوسعها لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين في القطاع.

وقال نتنياهو لمحطة "سي إن إن" الأميركية، بعد هجوم إسرائيلي على حي الشجاعية في غزة أسفر عن مقتل 62 فلسطينيا على الأقل: "نحاول استهداف الأهداف العسكرية. وللأسف هناك ضحايا من المدنيين نأسف لسقوطهم ولا نسعى لاستهدافهم".

واتهم نتنياهو حماس باستهداف المدنيين الإسرائيليين عن عمد، كما أكد أن الحركة تستخدم الفلسطينيين في غزة "كدروع بشرية".

وردا على سؤال: كم ستستغرق العمليات التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى تدمير أنفاق حماس، قال نتنياهو إن العملية تجري "بالسرعة المناسبة"، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

كما رد على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تنوي إعادة احتلال القطاع، قائلاً: "لا أحد يريد أن تطول العملية العسكرية إلى أمد مفرط".