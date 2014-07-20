غزة: 72 قتيلا حصيلة قصف حي الشجاعية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه تم ليل الأحد إلى الاثنين انتشال 10 جثث جديدة لفلسطينيين قتلوا في القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف فجر الأحد حي الشجاعية شرق مدينة غزة، لترتفع بذلك حصيلة هذا القصف إلى 72 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن "الطواقم الطبية عثرت على 10 جثث لفلسطينيين استشهدوا فجر أمس (الأحد) في القصف الإسرائيلي لحي الشجاعية مما يرفع عدد الشهداء إلى 72 شهيدا من الحي".

وقالت الوزارة فجر الاثنين إن 120 فلسطينيا قتلوا يوم الأحد لوحده في القصف الإسرائيلي على غزة، ما يرفع إلى 469 عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ 8 تموز/يوليو الجاري.

واستأنفت إسرائيل قصف حي الشجاعية في غزة، بعد أن كانت قد وافقت على هدنة إنسانية من ساعتين، متحججة بانتهاك لهذه التهدئة من الجانب الفلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لاطلاق النار بعد وقت قصير من بدء الهدنة وإنها استأنفت العمليات القتالية. ولم يرد تعليق من حركة حماس على المزاعم الإسرائيلية التي تتهمتها بخرق الهدنة.

وكانت إسرائيل قد وافقت، اليوم الأحد، على هدنة إنسانية لساعتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما يضع حدا لقصف إسرائيلي مكثف في المنطقة، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة: "ستكون هناك نافذة إنسانية ما بين الساعة 13:30 والساعة 15:30 بالتوقيت المحلي".

ومن جهته، أكد مسؤول عسكري آخر أن هذه الخطوة تأتي كرد على مقترح تقدمت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت إسرائيل قد ارتكبت، اليوم الأحد، مجزرة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، حيث قال مسؤولون في قطاع الصحة، إن 50 فلسطينيا على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي، فيما فرّ الآلاف من المنطقة.

وكانت حركة "حماس" أعلنت أنها ستلتزم بالوقف المؤقت لإطلاق النار يستمر 3 ساعات.

وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان إن "مكتب الصليب الأحمر اتصل بالحركة وعرض التوسط لعقد تهدئة إنسانية لمدة ثلاث ساعات لتمكين سيارات الإسعاف من إخلاء الشهداء والجرحى".