أوباما: يجب التركيز على وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الاثنين، إن على العالم التركيز على وقف إطلاق النار في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل وضع حد للأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين.

وأعلن أن وزير الخارجية جون كيري سيضغط من أجل وقف فوري لاطلاق النار في غزة لدى وصوله في وقت متأخر الإثنين إلى القاهرة.



وشدد أوباما على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية التي يطلقها نشطاء حماس، لكنه أضاف أن لديه مخاوف كبيرة بشأن تزايد عدد القتلى من المدنيين جراء المواجهة.

وقال أوباما للصحافيين في البيت الأبيض "كما قلت أكثر من مرة.. إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها في مواجهة صواريخ حماس وهجماتها عبر الأنفاق، ونتيجة لعمليات إسرائيل فقد أحدثت بالفعل أضرارا كبيرة في بنية الإرهاب الأساسية في غزة".

وتابع "لكنني قلت أيضا إن لدينا مخاوف كبيرة بشأن تزايد عدد الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين وإزهاق الأرواح الإسرائيلية، لذا ينبغي أن يكون تركيزنا وتركيز المجتمع الدولي على وقف لإطلاق النار ينهي القتال، ويمكن أن يوقف سقوط القتلى بين المدنيين الأبرياء".

واستأنفت إسرائيل عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة، اليوم الاثنين، فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 502 قتيل على الأقل، إضافة إلى أكثر من 3100 جريح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في الثامن من يوليو.