الآلاف يتظاهرون بأوروبا ضد العملية العسكرية في غزة

شهد عدد من العواصم الأوروبية، الأحد، تظاهرات شارك فيها الآلاف احتجاجاً على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة غالبيتها اتسم بالهدوء، باستثناء باريس حيث انتهت التظاهرة التي حظرتها السلطات بأعمال شغب وتخريب.

وتظاهر قرابة 11 ألف شخص في وسط فيينا للتنديد بـ"الجريمة والقمع في فلسطين". وانتشرت الشرطة بشكل مكثف، كما دعت رئيسة الوزراء جوهانا ميكل لايتنر في وقت سابق إلى التظاهر بشكل سلمي تخوفاً من وقوع حوادث.

وقال المنظمون النمساويون للتظاهرة في بدء التحرك: "لسنا معادين للسامية، نحن هنا من أجل الناس. ندعو الأوروبيين والأميركيين إلى التدخل".

كما نظمت تظاهرات شارك فيها 600 شخص تقريباً في مدينتي غراتس ولينتس في النمسا.

وفي هولندا، تظاهر في أمستردام قرابة ثلاثة آلاف شخص رفع العديد منهم أعلاماً فلسطينية وأعلام دول في الشرق الأوسط وتركيا وهتفوا "حرروا فلسطين" دون حوادث، وسط انتشار خفيف لعناصر الشرطة، حسبما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس".

وتجاوزت حصيلة الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ الثامن من يوليو 500 قتيل، بينما قتل أيضاً 18 جندياً إسرائيلياً.

وفي ستوكهولم، تظاهر قرابة ألف شخص بهدوء رافعين لافتات كتب عليها "قاوموا من أجل السلام" و"محرقة اليهود لا تبرر محرقة أخرى"، أيضاً وسط انتشار أمني بسيط.

في المقابل، انتهت تظاهرة داعمة للفلسطينيين وممنوعة من السلطات الفرنسية الأحد قرب العاصمة باريس بأعمال شغب وإحراق سيارات.

وبعد ظهر الأحد تظاهر مئات المناصرين للفلسطينيين رغم قرار الحظر الذي أصدرته الحكومة الفرنسية، وتجمعوا قرب محطة قطارات في سارسيل بشمال باريس.

ودان هؤلاء قرار منع التظاهر مؤكدين أنهم لا يريدون التسبب بأعمال شغب.

وأحاطت قوات الشرطة بالمتظاهرين، ولكن في ختام التظاهرة عمد عدد من الشبان إلى رمي النفايات وإشعال المفرقعات. وقرب مبنى البلدية أحرقت سيارتان على الأقل فيما تم تكسير زجاج سيارات أخرى، كما دمرت غرفة هاتف وأحرقت سلال قمامة.

والسبت، تظاهر آلاف الأشخاص في شمال باريس رغم حظر السلطات وانتهى التجمع بمواجهات استمرت ساعات مع قوات الأمن.

وعمدت فرنسا وحدها بين الدول الأوروبية إلى منع التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في قطاع غزة.