حي الشجاعية بغزة.. شاهد على الجرائم الإسرائيلية

شهد حي الشجاعية شرق مدينة غزة مجزرة، أمس الأحد، بيد الجيش الإسرائيلي قتل خلالها 72 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، وذلك في القصف الكثيف الذي يعد الأكثر دموية منذ عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة في أواخر عام 2008.

كما أصيب أيضاً 400 شخص على الأقل في حي الشجاعية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وحي الشجاعية هو أكبر أحياء مدينة غزة، وينقسم إلى قسمين الشجاعية الشمالية (إجديدة) والشجاعية الجنوبية (التركمان)، ويسكنه أكثر من 250 ألف نسمة.

ويعمل معظم سكانه بالصناعات الخفيفة والزراعة، كما يمتاز بأنه منطقة تجارية فيها كل الأشكال التجارية والورش، وبه مقبرة الشهداء وبه أكبر منطقة صناعية في غزة، بحسب الصحافي الفلسطيني عبدالسلام أبوعسكر.

ويقع الشجاعية إلى الشرق مباشرة من مدينة غـزة وينسب في تسميته إلى القائد "شجاع الكردي" الذي استشهد في إحدى المعارك بين الأيوبيين والصليبيين عام 1239 ميلادي.

وكان حي الشجاعية قاعدة لفدائيي مصطفى حافظ منذ ثورة 23 يوليو 1952 الذين أرعبوا الاحتلال في بداياته، وشكلوا بدايات المقاومة المسلحة عبر تسللهم للمستوطنات الإسرائيلية، بهدف الاستطلاع وجمع المعلومات.

كما يعد حي الشجاعية معقل "الجبهة الوطنية المتحدة" التي أفشلت مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء عام 1955.

وشهد حي الشجاعية مولد القائد معين بسيسو، شاعر الثورة الفلسطينية، ومفجر انتفاضة مارس 1955.

كما شهد بداية النقاشات الأولى لتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وجيش التحرير الفلسطيني، وأكبر تجمع للوطنيين والتقدميين، ومولد الجبهة الوطنية المتحدة عام 1967.