تلفزيون حماس: إسرائيل تقصف مشفى الأقصى

قتل خمسة فلسطينيين، وأصيب 15 آخرون على الأقل في قصف إسرائيلي، الاثنين، على مستشفى وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة: "استشهد خمسة أشخاص، بينما أصيب 15 آخرون في قصف على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، غالبيتهم من الأطباء والعاملين في المستشفى حتى الآن".

وشرح القدرة أن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية أصابت الطابق الثالث في المستشفى، موضحاً أن هذا الطابق يضم وحدة عناية مركزة وغرف عمليات جراحية.

وأضاف أن قذائف أخرى سقطت في المنطقة المحيطة بالمستشفى، كاشفاً أن المسؤولين عن المشفى طلبوا من الصليب الأحمر المساعدة لإجلاء المرضى.

ومن جهته، أشار مسؤول في وزارة الداخلية في غزة إلى أن القصف الذي طال المستشفى كان قصفا مدفعيا.

وبث "تلفزيون الأقصى"، التابع لحركة حماس، مشاهد قال إنها من المستشفى، ظهر فيها أشخاص مصابون، بما في ذلك عاملون في المستشفى، بينما يتم نقلهم للعلاج.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الفور، وفي السابق اتهمت إسرائيل نشطاء حركة حماس بإطلاق صواريخ من ساحات مستشفيات بغزة والاحتماء بها.