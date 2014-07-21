غزة.. مقتل 27 جنديا إسرائيليا خلال المعارك في القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أن جنديين إسرائيليين قتلا خلال المعارك في قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود إلى 27 قتيلا ضمن الهجوم المستمر على القطاع لليوم الـ15على التوالي.

وأورد بيان للجيش أمس الاثنين، قتل جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي خلال معارك في إطار عملية الجرف الصامد. ولفت البيان إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح بالغة ليل الأثنين.

وكانت كتائب القسام أعلنت سابقاً، أنها قتلت منذ صباح الأثنين ثلاثة وعشرين جنديا إسرائيليا في اشتباكات في القطاع، وقصفت مدينة بئر السبع بعشرة صواريخ غراد فيما واصلت إسرائيل قصف القطاع.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة وعشرين من جنوده منذ بدء العمليات، كما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من مئة ألف فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي، وأعلنت مصادر طبية فلسطينية وصول عدد كبير من الإصابات بينهم نساء وأطفال جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة.

وقتل فلسطيني في وقت متأخر مساء الاثنين برصاص مستوطن بالقرب من بلدة الرام المحاذية لمدينة القدس في الضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبيبة فلسطينية وكالة فرانس.





وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب محمود حاتم شوامرة ( 21 عاما) قتل بعد أن أطلق مستوطن عليه النار إثر قيام شبان كانوا يتظاهرون تضامنا مع غزة، بإلقاء الحجارة عليه.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر طبي فلسطيني، الاثنين، أن ثمانية فلسطينيين قتلوا، بينهم أربعة أطفال في غارة إسرائيلية على وسط غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "ثمانية فلسطينيين قتلوا، من بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على منزل وسط غزة".

وأضاف "وصل ثلاثة قتلى من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال لمنزلهما في حي الشجاعية شرق غزة".

وقتل خمسة فلسطينيين، وأصيب 15 آخرون على الأقل في قصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، على مستشفى وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

واستأنفت إسرائيل عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة، اليوم الاثنين، فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 502 قتيل على الأقل، إضافة إلى أكثر من 3100 جريح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في الثامن من يوليو، ويعد يوم أمس الأحد أكثر الأيام دموية حيث سقط 140 قتيلاً.