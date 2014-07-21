كيري "يسخر" من الهجوم الإسرائيلي على غزة

أظهر مقطع مسرب خلال مقابلة أجراها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية وهو يتحدث إلى مساعده قبل دقائق من بدء المقابلة، تعليقاً عبر فيه عن قلقه على ما يبدو من أعداد المدنيين الذين سقطوا خلال الحملة الإسرائيلية على غزة، حيث قال خلال مكالمة هاتفية متهكماً "يا لها من عملية دقيقة. يا لها من عملية دقيقة".

وأضاف كيري: "نعم.. إن العملية تتصاعد بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وقف لإطلاق النار. يجب علينا الذهاب إلى هناك.. جون، أعتقد أنه يجب علينا الذهاب إلى المنطقة الليلة. أعتقد أنه من الجنون أن نبقى هنا".

وبرر كيري تعليقاته لاحقاً في نفس المقابلة بأن رد فعله هو رد فعل أي شخص فيما يتعلق بالأطفال والمدنيين، مشيراً إلى أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال كيري: "أعتقد أن مثل هذه الأوضاع صعبة للغاية. هناك أشخاص يخرجون من الأنفاق، ومن حق إسرائيل تدمير هذه الأنفاق. نحن ندعم ذلك بشكل كامل. ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ التي تستمر في السقوط عليها. حماس هي من بدأت عملية القصف بعد أن حاولت إسرائيل العثور على قتلة الإسرائيليين الثلاثة. إنه شيء مخز. إنها أوضاع صعبة للغاية".

وأضاف: "ردة فعلي هي ردة فعل أي شخص في ما يتعلق بالأطفال الصغار والمدنيين. الحرب صعبة. قلتها من قبل بشكل علني وأقولها مرة أخرى. نحن ندعم حق إسرائيل في أن تفعل ما تفعله لتدمير هذه الأنفاق. إسرائيل قبلت بوقف إطلاق النار من الطرفين، وقبلت بالمبادرة المصرية التي ندعمها بدورنا أيضاً. من المهم أن تفهم حماس الآن أنه يجب عليها القبول بوقف إطلاق النار لحماية الأرواح. هذه هي الطريقة الصحيحة للمفاوضات في كل المسائل العالقة".