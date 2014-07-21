مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن غزة

قال بيان للأمم المتحدة اليوم الإثنين إن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد جلسة طارئة بشأن هجوم إسرائيل على قطاع غزة يوم الأربعاء بناء على طلب من مصر وفلسطين ودول إسلامية.

وقال البيان إن طلب مصر جاء نيابة عن الدول العربية بدعم من 16 من الدول الأعضاء في المجلس بما في ذلك الصين وروسيا والسعودية.

ويضم مجلس حقوق الإنسان في عضويته 47 دولة والحد الأدنى لقبول طلب عقد جلسة طارئة 16 عضوا.

من جهته أعرب مجلس الأمن الدولي صباح الاثنين عن "قلقه الشديد إزاء العدد المتزايد من الضحايا" في قطاع غزة، وجدد دعوته من أجل "وقف فوري للأعمال العدائية". كما أيد البيان المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت 10 فلسطينيين على الأقل اليوم الإثنين بعد أن عبروا الحدود من غزة عبر نفقين فيما تجاوز عدد القتلى منذ بدء الصراع 500 قتيل.

