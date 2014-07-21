مجلس الأمن: إدانة جماعية لإسقاط الطائرة الماليزية

دان مجلس الأمن الاثنين في قرار أصدره بالاجماع اسقاط الطائرة الماليزية، وطالب الانفصاليين الموالين لروسيا بضمان الوصول الحر والآمن الى مكان تحطم الطائرة، كما طالبهم بحماية المكان ووقف الأعمال الحربية في هذه المنطقة.



وكانت أستراليا تقدمت بمشروع القرار بدعم من 23 دولة اخرى بينها فرنسا، وهو "يدين بأشد التعابير الممكنة" الهجوم على الطائرة في شرق أوكرانيا ويدعو إلى معاقبة المسؤولين عن هذا العمل.

كما يطالب القرار "كل الدول واطراف النزاع في المنطقة" وبينها روسيا بالتعاون الكامل لاجراء "تحقيق دولي شامل ودقيق ومستقل".



كما يطالب بـ"الوقف الفوري لاي نشاط عسكري ومن ضمنه اي نشاط من قبل مجموعات مسلحة (الانفصاليون) في المناطق المحيطة مباشرة" بمكان سقوط الطائرة لتسهيل اجراء التحقيق.



وجرى التصويت بحضور وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس ووزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن.



وكان 193 هولنديا و27 استراليا بين ركاب الطائرة وافراد طاقمها الـ298.



وقالت بيشوب امام المجلس ان "الحداد يمتزج بالغضب" بالنسبة الى الاستراليين، واصفة الهجوم على الطائرة الماليزية بانه "عمل مشين بالمطلق". وانتقدت "الانتهاكات الصارخة التي ارتكبت في مكان الحادث" من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا.



وشددت على ان بلادها لن تدخر جهدا لاعادة ضحايا الكارثة الى وطنهم.