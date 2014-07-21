مقتل 10 فلسطينيين تسللوا إلى جنوب إسرائيل

قتل أكثر من عشرة فلسطينيين تسللوا عبر نفقين من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، صباح الاثنين، برصاص جنود إسرائيليين، حسبما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وصرح الضابط بيتر ليرنر على حسابه على "تويتر" أن "إرهابيين من حماس تمكنوا من التسلل إلى إسرائيل عبر نفقين من شمال قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي رصدهم وقتل أكثر من عشرة إرهابيين".

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن جنوداً إسرائيليين "أصيبوا" في تبادل إطلاق النار دون توضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بجرحى أو قتلى.

وأضافت الإذاعة أن المجموعة انقسمت إلى قسمين، الأول رصدته وهاجمته مقاتلة أو طائرة من دون طيار، بينما تمكنت الثانية من الوصول إلى كيبوتس نير عام.

ووقعت مواجهات بعد ذلك بين جنود إسرائيليين وصلوا إلى المكان والفلسطينيين الذين استخدموا قاذفات صواريخ بحسب الإذاعة.

هذا.. وأعلنت السلطات الإسرائيلية حالة الإنذار، صباح الاثنين، في المدن القريبة من قطاع غزة ودعت السكان إلى عدم مغادرة منازلهم، وفق ما نقلت الإذاعة العسكرية التي أكدت أنها لا تستطيع إضافة تفاصيل بسبب الرقابة.

وعادة يتم الإعلان عن الإنذار في حالات تسلل فلسطينيون من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل.

وفي غزة، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها شنت عملية "خلف خطوط العدو" في شمال قطاع غزة، ونجحت في تدمير جيب عسكري إسرائيلي.

وأضاف بيان "القسام" أن الاشتباكات ما زالت مستمرة، من دون أن يحدد موقع العملية.

وأكدت "كتائب القسام" أن العملية جاءت رداً على "مجزرة الشجاعية" في شرق مدينة غزة وأسفرت عن مقتل 72 فلسطينياً على الأقل في قصف إسرائيلي.

وكانت "كتائب القسام" تبنت السبت عملية تسلل عبر نفق إلى إسرائيل من وسط قطاع غزة وقتلت جنديين إسرائيليين.