نتنياهو يتهم أردوغان بـ"معاداة السامية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تشبيه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"النازية" هو أمر يرقى لـ"معاداة السامية".

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الاثنين، عن نتنياهو قوله في تصريحاته للصحافيين: "لقد سمعت الأشياء التي نطق بها رئيس وزراء تركيا، وهي كلمات غاية في الخطورة، وقد أبلغت وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن تلك كانت تصريحات معادية للسامية".

وكان أردوغان قد اتهم إسرائيل في وقت سابق بأنها "تفوقت على هتلر في بربريته من خلال اعتداءاتها على المناطق الفلسطينية"، ولكنه في نفس الوقت حذر الأتراك من محاولة تنفيث غضبهم على المواطنين اليهود داخل تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ).

كما اتهم أردوغان الولايات المتحدة بالدفاع عن الأساليب غير المتناسبة التي تتبعها إسرائيل، منتقداً في نفس الوقت العالم الإسلامي لفشله في اتخاذ موقف أقوى.

يشار إلى أن الشراكة بين إسرائيل وتركيا، التي اتسمت بالقوة في الماضي، حيث إن كليهما حليف لواشنطن، قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة.

وقامت إسرائيل بسحب بعض دبلوماسييها من تركيا، الأسبوع الماضي، بعد مزيد من الانتقادات من جانب أردوغان وبعض التظاهرات العنيفة أمام مقر سفارة إسرائيل بالعاصمة التركية وقنصليتها باسطنبول، علاوة على تحذير إسرائيل رعاياها من السفر إلى تركيا إلا في "حالات الضرورة".