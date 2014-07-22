غزة.. إسرائيل تعترف بفقدان أحد عناصر جيشها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش اعترف بفقدان جندي إسرائيلي في غزة خلال الاشتباكات التي جرت مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور قد نفى أسر أي من جنود الجيش الإسرائيلي في غزة وذلك بعد ساعات من إعلان الجناح العسكري لحركة حماس أسر جندي، تم ذكر اسمه ورقمه العسكري.

وقال بروسور للصحفيين في الأمم المتحدة قبيل الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين "لا يوجد جندي إسرائيلي مخطوف وهذه الشائعات غير صحيحة".

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس قد قالت إن عناصرها أسروا جنديا إسرائيليا يدعى شاؤول آرون في عملية نوعية بمنطقة التفاح شرق غزة، وقالت إنه يدعى "شاؤول أرون" صاحب الرقم 6092065، وذلك خلال العملية الأخيرة التي نفذها القسام شرق حي التفاح، بمدينة غزة.

وقتل أكثر من 570 فلسطينيا منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من تموز/يوليو.

ودعت الأونروا "طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي والعاملين في المجال الإنساني وإلى ضرورة عدم التعدي على ممتلكات الأمم المتحدة".