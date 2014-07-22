العثور على جثة رجل أعمال على صلة بـ"العبارة الكورية"

قالت شرطة كوريا الجنوبية الثلاثاء، إن الجثة التي عثر عليها الشهر الماضي في جنوب البلاد هي لرجل أعمال هارب كان يرأس العائلة المالكة للشركة المشغلة لعبارة غرقت في إبريل مما أدى لمقتل أكثر من 300 شخص.

وقالت الشرطة: إنه تأكد أن الجثة التي عثر عليها متحللة بشكل كبير في 12 يونيو عن طريق فحص الحمض النووي (دي.إن.إيه) وبصمات الأصابع أنها للرجل المطلوب يو بيونج-اون.

وكان يو متهما بالاختلاس والإهمال والتهرب الضريبي. وكان مطلوبا للعدالة منذ أكثر من شهرين وخصصت مكافأة للقبض عليه قدرها نحو نصف مليون دولار.

وقال ووه يونج-هو رئيس شرطة سانشيون في مؤتمر صحفي في المدينة الصغيرة الواقعة جنوب البلاد: "إنه تم العثور في الموقع أيضا على رسالة كتبها يو وزجاجة فارغة من منتجات زيت كبد سمك القرش من إنتاج احدى شركات عائلته".

وأوضحت الشرطة، أن الإعلان عن الأمر تأخر الى أن يتحقق الطب الشرعي من الحمض النووي (دي.إن.إيه) وهو ما يستغرق 40 يوما لكنها اعترفت بأن التحقيق "لم يكن مثاليا" في ظل المتعلقات التي تم العثور عليها إلى جوار الجثة.

ولم يتضح موعد الوفاة لأن الجثة تحللت بنسة تتجاوز 80%. ونقلت الجثة من سانشيون إلى مقر الطب الشرعي في سول.

وجاء الإعلان بعد أقل من 24 ساعة من اعتذار الادعاء العام عن فشل السلطات في القبض على يو عند إعلان النتائج الأولية للتحقيق في أسوأ كارثة بحرية حلت بالبلاد خلال 20 عاما.

ولم يشر الادعاء أمس الاثنين إلى العثور على جثة يشتبه في أنها قد تكون لرجل الأعمال الهارب.