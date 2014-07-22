بان كي مون في تل أبيب: لا تسوية إلا بحل الدولتين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه لا حل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا حل الدولتين، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب.

وقال إن المنظمة الدولية تأمل في مساعدة مصر وقطر من أجل التوصل إلى إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد على ضرورة حل القضايا العالقة بين الطرفين، وأهمية الاعتراف المتبادل القائم على احترام الآخر، حتى لا تلجأ العناصر المحبطة إلى الإرهاب.



وأعرب الأمين العام عن أسفه لإطلاق الصواريخ على كافة مدن إسرائيل.

ومن جانبه، قال نتنياهو إن حماس نموذج لما سماه التطرف الإسلامي، على حد تعبيره.

وشدد على أن حماس رفضت كافة المبادرات السلمية، وأن المجتمع الدولي يجب أن يحملها المسؤولية عن سقوط الضحايا.

وأكد أن حماس تستخدم الفلسطينيين دروعاً بشرية لحماية عناصرها في المستشفيات والمدارس والمساجد.

وذكر أن الإسمنت الذي دخل قطاع غزة لبناء المنازل استخدمته حماس لبناء الأنفاق من أجل تهديد الإسرائيليين.