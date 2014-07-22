تركيا.. حملة تطهير في الشرطة تشمل 55 مسؤولا

أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء 55 مسؤولا كبيرا في الشرطة في تحقيق جنائي بشأن قضية فساد واستغلال مناصبهم، في آخر ملاحقات ضد معارضي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية، كما ذكرت محطات التلفزيون التركية.

وأوقف أربعون مسؤولا حاليا وسابقا في اسطنبول بما في ذلك الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في شرطة اسطنبول، عمر كوسى.

كما اعتقل 15 آخرون في أماكن أخرى في ما وصفته وسائل الإعلام بأنه تحرك جديد ضد حركة حليف اردوغان السابق، فتح الله كولن، في إطار فضحية فساد واسعة تطال اردوغان والمقربين منه.

وداهمت الشرطة في اسطنبول وحدها قرابة 200 منزل في وقت مبكر الثلاثاء. وأظهرت لقطات التلفزيون مسؤولي الشرطة بينما يتم اقتيادهم وأيديهم مكبلة.

وأوردت صحيفة حرييت على موقعها أن عمليات مداهمة متزامنة تمت في 22 مدينة في مختلف أنحاء تركيا.

ويتهم المشتبه بهم بالتجسس والتنصت بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية وانتهاك السرية وتلفيق أدلة وانتهاك سرية التحقيق، بحسب وسائل الإعلام التركية.

وكان اردوغان اتهم أنصار حركة كولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس.

وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا كاسحا في تلك الانتخابات وبات رئيسه اردوغان مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من أغسطس.

