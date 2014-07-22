7 دول من بينها أميركا وفرنسا توقف رحلاتها لإسرائيل

أوقفت 7 دول من بينها الولايات المتحدة الأميركة وفرنسا الطيران من وإلى إسرائيل لمدة 24 ساعة، بسبب هجمات غزة.

وأعلنت شركات طيران أميركية عدة الثلاثاء تعليق رحلاتها المتوجهة إلى إسرائيل بسبب مشاكل أمنية في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وعلقت دلتا إيرلاينز جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة أن إحدى طائراتها البوينغ 747 التي أقلعت من مطار كينيدي بنيويورك باتجاه تل أبيب، وعلى متنها 290 مسافرا، اضطرت لتغيير مسارها نحو مطار شارل ديغول الباريسي بسبب معلومات تشير إلى سقوط صواريخ قرب مطار بن غوريون، بحسب بيان للشركة.

وأضافت الشركة "أن دلتا علقت حتى إشعار آخر خدمتها من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب ومركزها في مطار جون كينيدي نيويورك"، مضيفة "نتخذ هذا التدبير بالتنسيق مع الوكالة الفيدرالية الأميركية للطيران من أجل ضمان سلامة وأمن ركابنا وموظفينا".

وألغت شركة يو أس أيرويز من جهتها الثلاثاء الرحلات رقم 797 من تل أبيب إلى فيلادلفيا (شرقاً)، ورقم 796 في الاتجاه المعاكس، كما أعلنت الشركة عبر تويتر.

وأكد الموقع الإلكتروني لشركة يونايتد إيرلاينز أيضا أن الرحلة من نيوارك (شرقا) إلى تل أبيب ألغيت.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين من بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط أكثر من 600 قتيل فلسطيني، يسعى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، الثلاثاء، إلى انتزاع اتفاق على وقف إطلاق النار.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل أيضا 27 جنديا إسرائيليا ومدنيان منذ بدء هذه العمليات.

وأمس الاثنين وجهت الخارجية الأميركية تحذيرا إلى رعاياها تطالبهم فيه بعدم التوجه إلى إسرائيل وقطاع غزة أو الضفة الغربية.