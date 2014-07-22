مقتل 4 مستشارين أجانب في تفجير قرب مطار كابول

أسفرت عملية انتحارية نفذها رجل على دراجة نارية وتبنتها حركة طالبان، عن مقتل أربعة مستشارين أجانب على الأقل صباح الثلاثاء، في كابول في مجمع تابع لدائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الأفغانية، حسب ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال الجنرال ظاهر ظاهر قائد شرطة كابول: "إن معلوماتنا الأولية تشير الى أن الانفجار وقع داخل مجمع للأجانب، وقتل أربعة أجانب وأصيب ستة بجروح"، موضحا، أنه لم يكن هناك أي أفغاني في المجمع عند وقوع العملية.

من جهته قال نجيب دانش مساعد المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن المجمع حيث وقع الحادث تابع لدائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية لكننا لا نعلم ما إذا كان القتلى مستشارين للوزارة.

ولم تعرف هوية القتلى صباح الثلاثاء، بحسب المصادر التي تحدثت إليها.

وأوضح الجنرال ظاهر، أن الأجانب كانوا يقومون بتدريب داخل المجمع، مضيفا أن الشرطة تحقق لمعرفة كيفية دخول الانتحاري الى المجمع.

وقال مسؤول حكومي إن القتلى كانوا يعملون لحساب متعاقد خاص.

وأعلنت حركة طالبان على حسابها على موقع تويتر مسؤوليتها عن الهجوم مؤكدة مقتل 15 "عميلا" داخل قاعدة استخبارات أجنبية، علما أن المتمردين غالبا ما يبالغون في حصيلتهم.

ووقع الهجوم في وقت تشهد أفغانستان موجة عنف جديدة حيث وقعت عدة اعتداءات دامية في الأيام الأخيرة بينها عملية انتحارية ضخمة أوقعت 42 قتيلا الثلاثاء الماضي في ولاية باكتيكا.

وتسجل هذه الأحداث فيما تواجه البلاد ثلاث عمليات انتقالية متزامنة عسكرية وسياسية واقتصادية مع انسحاب قوات الحلف الأطلسي وشبهات التزوير التي تحوم حول الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا لتعيين خلف لحميد كرزاي، والتباطؤ الاقتصادي المرتبط بالغموض المخيم حول مستقبل البلاد.