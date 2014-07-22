واشنطن تحذر رعاياها من التوجه إلى إسرائيل وغزة

وجهت الولايات المتحدة الاثنين، تحذيراً طلبت فيه من رعاياها عدم التوجه إلى إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية بسبب التوتر البالغ الذي يسود المنطقة.

وقالت الخارجية الأميركية إنها "تحذر المواطنين الأميركيين من خطر السفر الى إسرائيل والضفة الغربية أو غزة بسبب الأعمال القتالية الراهنة"، مضيفة أنها توصي بـ"إرجاء الرحلات غير الضرورية الى إسرائيل". واتخذت واشنطن تدابير حازمة بالنسبة إلى طواقمها العاملة في المنطقة وعائلاتهم.

وأضافت الخارجية أن "الأجواء الأمنية لا تزال معقدة في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وعلى المواطنين الأميركيين أن يدركوا خطر السفر الى هذه المناطق بسبب النزاع بين حماس وإسرائيل".

ولفتت الى أن صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقطت في مدن إسرائيلية عدة، ورغم أن كثيرا منها تم اعتراضه فإن تلك التي سقطت تسببت "بأضرار وإصابات". من هنا، على جميع الزوار أن يعلموا بمكان وجود أقرب ملجأ وفق المصدر نفسه.

وأوضحت واشنطن أن سفارتها في تل أبيب تعمل في شكل محدود مع تقليص الطواقم العاملة التي تكتفي بتقديم الخدمات القنصلية الملحة، لكن الخارجية أكدت "إننا لن نقوم بإجلاء المواطنين الأميركيين من إسرائيل".