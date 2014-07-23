إيران تعين سفيراً قديماً جديداً لدى السعودية

أعلنت إيران اليوم الأربعاء عن تعيين حسين صادقي سفيراً جديداً لها في المملكة العربية السعودية، خلفاً للسفير سيد محمد جواد رسولي محلاتي.

ووفقاً لوكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء، فإن المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، أعلنت خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي عن تعيين حسين صادقي سفيراً لإيران في الرياض.

وكان حسين صادقي سفيراً سابقاً لبلاده لدى الرياض والكويت والإمارات، وتولى منصب المدير العام لقسم الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية لثلاث دورات، وكذلك منصب مستشار وزير الخارجية قبل أن یتم تعيينه سفيراً جديداً لإيران في السعودية.

وكان السفير صادقي التقى في بداية العام الحالي رئيس تشخيص مصلحة النظام في إيران، هاشمي رفسنجاني، وبحث معه آفاق التعاون بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وقال رفسنجاني خلال اللقاء إن "التعاون بين بلاده والسعودية ضروري ومهم لمواجهة التطرف الذي تشهده المنطقة"، مطالباً بضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية، كما نقلت عنه وكالة آسيا للأنباء.

ومن المؤمل أن يزور رفسنجاني المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية، في إطار إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني نيته تطوير العلاقات مع دول الجوار وعلى رأسها السعودية، غير أن موعد الزيارة لم يحدد بعد، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وتسعى إيران لتحسين العلاقات مع السعودية والتفاوض حول مختلف القضايا العالقة، خاصة بعد ثلاث سنوات من الخلاف حول الحرب في سوريا، وكذلك الخلاف حول الوضع العراقي الجديد، وأيضاً قضية التدخلات الإيرانية في المنطقة.