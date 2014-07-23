الأردن ينضم إلى الدول المعلقة رحلاتها لتل أبيب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الأربعاء، تعليق رحلاتها من والى مطار بن غوريون في تل ابيب، بعد إعلان شركات طيران أوروبية واميركية إجراءا مماثلا إثر سقوط صاروخ قرب المطار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قررت تعليق رحلاتها من والى مطار بن غوريون في تل ابيب، دون إعطاء تفاصيل.

وتسير شركة الطيران الوطنية نحو 20 رحلة أسبوعيا الى تل ابيب. ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام مع إسرائيل موقعة عام 1994.

وألغت شركات طيران أوروبية ومن أميركا الشمالية عدة رحلات الى إسرائيل الثلاثاء، بعد أن قررت تعليق رحلاتها الى مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ قرب المطار.

وحظر اتحاد الطيران الأميركي على شركات الطيران الأميركية تسيير طائراتها من إسرائيل أو إليها لمدة 24 ساعة.