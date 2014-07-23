تمديد حظر الطيران الأميركي إلى إسرائيل.. وحماس تشيد

مددت الوكالة الاتحادية الاميركية للطيران المدني، اليوم الاربعاء، حظر رحلات شركات الطيران الاميركية الى تل ابيب لمدة 24 ساعة بسبب "الوضع المنذر بالخطر" في اسرائيل وقطاع غزة.



وبدأ سريان الحظر الثلاثاء بعد سقوط قذيفة قرب مطار بن غوريون بتل ابيب. وعلقت عدة شركات طيران منها الالمانية لوفتهانزا، رحلاتها الى اسرائيل لمدة 24 ساعة إضافية الاربعاء.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاربعاء ان قرار شركات الطيران الدولية وقف تسيير رحلاتها الى اسرائيل لدواع امنية بعد سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة قرب مطار تل ابيب بمثابة "انتصار كبير للمقاومة".



واعتبر سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة في بيان صحافي ان نجاح حماس في إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي "تتويجا للفشل الإسرائيلي وتدميرا لهيبة الردع الإسرائيلية".



وفي هذا السياق، قررت شركة الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب النزاع في قطاع غزة بعد خطوة مماثلة قامت بها كبريات الشركات الأميركية الشمالية والأوروبية، كما أعلن متحدث باسمها الأربعاء.

وباتت الشركات الجوية أكثر حذرا بعد إسقاط طائرة ركاب ماليزية كانت تحلق في منطقة النزاع في أوكرانيا.