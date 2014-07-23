العريف المنشق: الجيش اللبناني يأتمر بحزب الله

أكد العريف اللبناني المنشق، عاطف محمد سعد الدين، في فيديو على "يوتيوب"، أنه انضم إلى صفوف "جبهة النصرة"، لأن الجيش اللبناني يعمل بأوامر حزب الله.

وبدا العريف المنشق في الفيديو ومن خلفه راية سوداء مكتوب عليها "تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام، جبهة النصرة".

وقال العريف إن حزب الله هو الذي يحدد مواقع الحواجز داخل المناطق السنية، ويرفض إقامتها في الضاحية الجنوبية.

وأضاف أن الجيش عندما يقيم حاجزاً في منطقة سنية يخنقها خنقاً، ويشرع في التضييق على الأفراد المارين وتفتيشهم، وفي نفس الوقت يمرر الشباب الموالين لحزب الله حتى وهم يحملون صواريخ بحجة المقاومة، على حد تعبيره.

وقال إن أي مشتبه به من السنة يعتقل عند الحواجز على الفور، فيما يتم غض الطرف عن الآخرين.

وأشار إلى تورط عناصر من الجيش في قتل ومضايقة رجال دين على الحواجز بتعليمات من حزب الله، حسب ما جاء في المقطع.

ودعا الجنود والضباط السنة في الجيش اللبناني إلى عدم الوثوق بحزب الله حتى لو كانوا يتعاونون معهم في الوقت الحالي.