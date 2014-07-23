السعودية: ما تفعله إسرائيل هي جرائم حرب مخزية

حذر مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي المجتمع الدولي من الانخداع بما تقوله إسرائيل من أنها تدافع عن نفسها من الصواريخ الواردة إليها واصفا ما تفعله بجرائم الحرب المخزية.

وفي نفس السياق أعلن ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء أمام مجلس الأمن أن "الأسرة الدولية تخلفت عن واجبها حماية المدنيين في أوقات الحرب" في إشارة الى ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وفي خطاب مؤثر عرض منصور صور الجرحى الفلسطينيين في غزة وعدد أسماء حوالي خمسين طفلاً فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي.

وقال وهو يحاول حبس دموعه "هذه وجوه ضحايانا معظمهم من الأطفال. لسنا أرقاماً نحن بشر".

وأضاف أن "الأسرة الدولية تخلفت عن واجبها حماية المدنيين في أوقات الحرب وفشلت في تطبيق القانون".

ودعا مجددا مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار "لوقف العدوان ورفع الحصار (الإسرائيلي عن غزة) وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني".

ورأى أن جهود الوساطة الحالية يجب أن لا تمنع مجلس الأمن من "تحمل مسؤولياته لوقف المجازر بحق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".

ووفقا لدبلوماسيين يعمل الأردن العضو في المجلس على صياغة مشروع قرار قد يوزع الثلاثاء على الأعضاء الآخرين لدرسه.

ويدعو النص "الى وقف دائم لإطلاق النار" في غزة ورفع الحصار الاقتصادي الإسرائيلي. وبانتظار التوصل الى وقف لإطلاق النار يشدد مشروع القرار على اتخاذ "تدابير لحماية المدنيين" وتأمين مساعدة إنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين.

وبعد كلمة منصور أكد معاون ممثل إسرائيل ديفيد رويت أن إسرائيل "تأسف لسقوط ضحايا مدنيين" وتحاول تفادي حصول ذلك. واتهم مجدداً حماس باستخدام المدنيين "كدروع بشرية".

وندد السفير المصري معتز خليل ب"الاستخدام غير المتكافئ للقوة" من جانب الجيش الإسرائيلي، داعيا "جميع من لم يوافقوا بعد على المبادرة (المصرية للتهدئة) الى إعادة النظر في موقفهم".

وفي بداية النقاش المخصص للوضع في الشرق الأوسط استعرض الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون جهود وساطته متوجها الى المجلس عبر دائرة الفيديو المغلقة من رام الله.

وقال "أعتقد وامل في أن تفضي هذه النقاشات الى نتيجة وتنهي المعارك في مستقبل قريب" مشددا على "العقبات العديدة وصعوبة" الوساطة.

ودعا أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى أن تتصرف بسخاء لتلبية النداء الذي وجهته منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا لجمع 115 مليون دولار للفلسطينيين في غزة.