غزة: الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 من جنوده

أعلن الجيش الاسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من جنوده في قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيلين القتلى إلى 32 إلى جانب مفقود منذ بدء العدوان على قطاع غزة خلال السبعة عشر يوم الماضية.

ووفقا للقناة الإسرائيلية العاشرة، فان الجنود قتلوا خلال إلقاء عبوة ناسفة واطلاق نار عليهم.

وفي تطور سابق، انتشل مسعفون جثامين خمسة فلسطينيين من تحت أنقاض منازل تعرضت صباح الأربعاء للقصف المدفعي المكثف في منطقة الزنة شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة: "تم انتشال جثامين خمسة ضحايا مدنيين في منطقة الزنة قتلوا في مجزرة إسرائيلية جديدة، وهم: حسن خليل صلاح أبو جاموس (29 عاماً) ومحمود يوسف خالد العبادلة (22 عاماً) ونور عبدالرحيم العبادلة (24 عاماً) ومحمد فريد الأسطل، وضحية خامس مجهول الهوية".

وأوضح مسعفون أن أعمال البحث مستمرة للعثور على جثث ضحايا تحت أنقاض عشرات المنازل التي دمرت بقذائف الدبابات في هذه المنطقة.

وأضح شهود أن اشتباكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية المدعومة بعشرات الدبابات شهدتها هذه المنطقة في ساعات الفجر.