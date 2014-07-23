غزة: حماس مستعدة للقبول بهدنة إنسانية بشروط

أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رفضه وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، قبل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات.

وقال مشعل في مؤتمر صحافي في الدوحة "نطالب برفع الحصار أولاً قبل أي اتفاق" و"نرفض اليوم وسنرفض في المستقبل" أي مقترح لوقف إطلاق النار قبل مفاوضات حول مطالب حماس، والتي من ضمنها رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد مشعل أن حماس تقبل أي هدنة إنسانية في غزة، وأشار إلى أن حماس لن توافق على وقف لإطلاق النار قبل إنهاء الحصار.

وقال مشعل إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب من قطر وتركيا التدخل لدى حماس، ودعا إلى فتح المعابر والسماح لقوافل الإغاثة الدخول إلى غزة.

وأكد مشعل أن أكثر من 15 ألف منزل متضرر جراء العدوان الذي خلف أيضا آلاف النازحين في غزة، مؤكداً أن ما يجري في غزة كارثة، وعدد الضحايا من المدنيين كبير جداً.