غزة: جهود دبلوماسية مكثفة لحقن الدماء

في سياق جهود دبلوماسية مكثفة تسابق الزمن لوقف نزيف الدماء في غزة، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وسبل تحقيق وقف إطلاق النار والتهدئة، وحقن دماء الفلسطينيين.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة حرص خلال اتصاله على إطلاع الرئيس على نتائج جولته في المنطقة.

وأضاف بدوي أن بان كي مون أكد للسيسي رفضه استهداف المدنيين في قطاع غزة، منوهاً بضرورة ارتقاء كل الأطراف إلى مستوى المسؤولية وقبول الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.

وإلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه سيعود إلى القاهرة عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الليلة الأربعاء، مشدداً على ضرورة وضع حد لما يحدث نظراً لأن "المواطنين في الأراضي الفلسطينية، والشعب في إسرائيل والجميع يعيشون تحت التهديد وواقع العنف"، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به كيري عقب لقائه اليوم الأربعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وقال: "سألتقى مرة أخرى مساء اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل التوجه إلى القاهرة لمتابعة المباحثات من أجل إنهاء التوتر في قطاع غزة".

وإلى ذلك، وفي محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية، أعرب عن استياء بلاده من استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، والذي يؤدي إلى تدهور مأساوي في الوضع الإنساني، وموت ومعاناة السكان المدنيين.

وجاء في بيان المكتب الصحافي للكرملين أنه جرى خلال المكالمة "التأكيد على عدم وجود بديل عن وقف إطلاق النار، وضرورة تسوية النزاع بالطرق السلمية، مع التأكيد على استعداد روسيا للمساهمة في جهود الوساطة وتنفيذ المبادرات السلمية".