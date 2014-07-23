فرنسا تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام مجلس للدفاع عقد الأربعاء، في باريس تمسكه بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل هجوما عسكريا على حركة حماس بهدف معلن هو وقف الصواريخ التي تطلق على الأراضي الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: إنه خلال هذا المجلس أعرب رئيس الدولة عن قلقه الشديد حيال الوضع في الشرق الأوسط وذكر بتمسكه ببذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل في أقرب وقت إلى وقف إطلاق نار في غزة وإسرائيل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا بحزم إلى وقف المعارك في النزاع الجاري منذ الثامن يوليو والذي تسبب حتى الآن بمقتل حوالي 650 فلسطينيا معظمهم من المدنيين و31 إسرائيليا بينهم 29 جنديا.