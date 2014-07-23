فيديو.. لحظات مقتل شاب فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي

رصدت كاميرا أحد المتطوعين الفلسطينيين مشهداً صادماً لمقتل شاب فلسطيني أعزل بنيران أحد قناصة الجيش الإسرائيلي أثناء محاولته البحث عن أفراد عائلته تحت أنقاض منزله المدمر في حي الشجاعية في قطاع غزة.

وقام أحد النشطاء من حركة التضامن الدولية المؤيدة للفلسطينيين بتصوير الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، ولم يتسنَ لها التأكد من صحته، على حد قولها.

وأكد عدد من أعضاء الحركة أنهم التقوا الشاب الفلسطيني بالقرب من أحد المنازل المدمرة في حي الشجاعية، الذي دمرت أجزاء كبيرة منه جراء القصف الإسرائيلي.

وقال محمد عبدالله ملتقط الصور إن الشاب أخبرهم أنه يبحث عن عائلته، وقام فريق من المتطوعين بالحركة بمساعدته في محاولة للعثور على أقاربه.

وأثناء محاولة الفريق العبور من وسط حطام المنازل، أصيب الشاب في جانبه بطلق ناري من بندقية قناص كان مختبئاً في مكان يشرف على المنطقة، وسقط أرضاً ولم يستطع الحركة.

وحاول الفريق مساعدته إلا أنه كان عاجزاً تماماً عن الحركة، ولم يستطيعوا الاقتراب خوفاً من استهدافهم، وبعدها تلقى الشاب طلقة أخرى في قلبه، توفي على إثرها، حسب ما أكد محمد الذي لم يستطع تحديد هوية الشاب أو عمره.

ووفق "ديلي ميل"، فقد حاولت وكالة "فرانس برس" أخذ تعليقٍ من الجيش الإسرائيلي حول هذا الفيديو لكن دون جدوى.

يذكر أن الهجوم الإسرائيلي على غزة خلف منذ أن بدأ في 8 يوليو الجاري 609 قتلى من الجانب الفلسطيني و30 إسرائيلياً.

وتجري حالياً مباحث مكثفة في القاهرة لوقف العدوان على غزة، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث سبل إرساء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.