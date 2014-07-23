قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس لن ننسى ولن نغفر.. وشعبنا لن يركع إلا لله، ولن ينعم أحد في العالم بالاستقرار والأمن ما لم ينعم بهما أطفال غزة والقدس والضفة وأطفال فلسطين في كل مكان.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع القيادة، بمقر الرئاسة في رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، سنعيد بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي، ونحن أصحاب حق لا تمحوه قوة مهما بلغت.

وأكد عباس تمسك القيادة بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا، وسنذهب لأي مكان لوقف العدوان، وسنلاحق كل مرتكبي الجرائم بحق شعبنا مهما طال الزمن.

