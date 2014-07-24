أميركا تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

قررت الولايات المتحدة الأميركية الخميس، رفع قرار تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار بن غورين في تل أبيب وبذلك سيتم استئناف الرحلات خلال ساعات.

وألغت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية القيود على رحلات الطيران إلى مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، لكنها حذرت من "الوضع غير المستقر" في المنطقة.



وكانت الوكالة الاتحادية الأميركية للطيران المدني مددت الأربعاء، حظر رحلات شركات الطيران الأميركية الى تل ابيب لمدة 24 ساعة بسبب "الوضع المنذر بالخطر" في إسرائيل وقطاع غزة.

وبدأ سريان الحظر الثلاثاء بعد سقوط قذيفة قرب مطار بن غوريون بتل ابيب.

وعلقت عدة شركات طيران منها الألمانية لوفتهانزا، رحلاتها إلى إسرائيل لمدة 24 ساعة إضافية الأربعاء.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء أن قرار شركات الطيران الدولية وقف تسيير رحلاتها الى إسرائيل لدواع أمنية بعد سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة قرب مطار تل ابيب بمثابة "انتصار كبير للمقاومة".