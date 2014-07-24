اغتيال ضابط يمني على يد مسلحين من القاعدة

قتل ضابط في الجيش اليمني فجر الخميس برصاص مسلحين ينتميان لتنظيم القاعدة في ضواحي مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوب اليمن، حسبما أفاد مصدر أمني محلي.

وذكر المصدر أن "مسلحين يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة كانا على دارجة نارية أطلق أحدهما النار على الرائد بلال كرو أثناء وجوده بالقرب من منزله في قرية الثعلب شرق الحوطة" مشيرا الى أنه توفي في الحال.

وأضاف المصدر أن المسلحين تمكنوا من الفرار، فيما أكد مصدر طبي في مستشفى ابن خلدون تسلم جثة الرائد كرو.

وتم اغتيال العشرات من ضباط الأمن والجيش في اليمن في عمليات نسبت في معظمها الى تنظيم القاعدة.

وتهز موجة من أعمال العنف اليمن حيث ينشط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره الولايات المتحدة الفرع الأكثر خطورة في تنظيم القاعدة.