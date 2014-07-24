النروج تستنفر بعد تلقي معلومات عن "هجوم إرهابي" وشيك

اعلنت النروج الخميس اتخاذ اجراءات امنية استثنائية بعد تلقيها معلومات تفيد عن "هجوم ارهابي" وشيك قد ينفذه على ارضها ناشطون قاتلوا في سوريا.



وقالت قائدة جهاز الاستخبارات الداخلية بينيديكت بيورنلاند ان جهازها "تلقى مؤخرا معلومات تفيد بان مجموعة متطرفين في سوريا قد تنوي ارتكاب عمل ارهابي في النروج" مشيرة الى ان العملية يمكن ان تقع في غضون "أيام".

واوضحت بيورنلاند ان التهديد "غير محدد" لكنه اعتبر "ذا مصداقية".

وقالت انه من غير المعروف بعد ما هو الهدف المحتمل او هوية المنفذين المفترضين او مكان وجودهم.



واعلنت السلطات تعزيز اجراءات الامن مع انتشار مكثف للشرطة في محطات القطارات والمطارات واستدعاء الموظفين من اجازاتهم ووضع الوسائل الجوية في حال تاهب.



وكان جهاز الاستخبارات الداخلية قدر في تقريره السنوي الذي رفعه في مطلع العام ان مستوى التهديدات ضد النروج تزايد بسبب النزاع في سوريا.



وتقول الاستخبارات ان بين 40 و50 شخصا لهم صلات مع النروج حاربوا او لا يزالون يحاربون في سوريا.