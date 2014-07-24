غزة: عباس يدعو للتهدئة.. وحصيلة القتلى تصل 777

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة بعد 17 يوماً من الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي أدى إلى مقتل 777 فلسطينياً على الأقل، وأكثر من 4600 جريح.

وقال عباس بعد مباحثات مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في عمان: "إلى الآن هناك أمل لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "علينا أن ننتظر وأن نتأمل وأن نصر على أنه لا حل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف شلال الدم من الأطفال والنساء والشيوخ إلا بوقف القتال، وهو ما يجب على الجميع أن يسعى إليه"، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وبحسب عباس فإن "الجانبين الأردني والفلسطيني متفقان على وقف إطلاق النار كخطوة أولى يتبعها بحث موضوع المفاوضات، وأن المبادرة المصرية هي المبادرة التي يجب اعتمادها، وهي معتمدة فعلاً".

وأشار إلى أنه "بناء على المبادرة المصرية سيتم وقف إطلاق النار، ومن ثم الشروع في المفاوضات حول المطالب التي ستوضع على الطاولة". وقبلت إسرائيل المبادرة المصرية لكن حماس رفضتها.

والتقى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وعاد الخميس إلى القاهرة من حيث اتصل بسلطات تركيا وقطر اللتين تدعمان حماس للضغط عليها لقبول هدنة.

وقال العاهل الأردني الذي ترتبط بلاده باتفاقية سلام مع إسرائيل منذ 1994 "إن ما يحدث في غزة يجب أن يدفع في اتجاه العمل لتهيئة الظروف لإعادة الزخم لعملية السلام وسد الفراغ القائم من خلال استئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، كي لا تبقى المنطقة عرضة لمزيد من العنف والتوتر والاحتقان".

تسارع وتيرة الأحداث دفع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بالعودة إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة قام بها إلى تل أبيب لمناقشة تنفيذ المبادرة التي تقدمت بها مصر وسط تفاؤل حذر من إمكانية التوصل لهدنة من أجل وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في وقت أكد فيه خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، رفض الحركة أي تهدئة في القطاع لا تتضمن تلبية مطالبها، وفي مقدمتها رفع الحصار، مبدياً استعداده للقبول بهدنة إنسانية مؤقتة.

وفي نيويورك، حصلت قناة "العربية" على مسودة مشروع قرار عربي جديد حول غزة وزعه الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي نيابة عن المجموعة العربية تضمن عشر نقاط، أبرزها شجب جميع أعمال العنف ضد المدنيين، ووقف إطلاق نار فوري ودائم ومناشدة إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة.