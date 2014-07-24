غزة: كيري يتحدث عن بضع خطوات من التقدم

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء في القدس تحقيق تقدم من "بضع خطوات" في جهود وقف إطلاق النار في غزة في وقت استمر تعليق الرحلات إلى تل أبيب خشية سقوط مزيد من الصواريخ الفلسطينية.

وقتل 7 فلسطينيين في غارتين للجيش الإسرائيلي فجر الخميس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلن مصدر طبي فلسطيني ما يرفع حصيلة قتلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها السابع عشر إلى أكثر من 700 قتيل.

وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" أن غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت في الساعات الأولى من الخميس مدينة غزة وشمال القطاع.

وفيما تستمر الجهود الأميركية وتلك التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإرساء تهدئة بين إسرائيل وحماس، جددت الحركة مطالبتها برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة منذ العام 2006 قبل أي تهدئة.

وفي هذا السياق استقبل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مساء الأربعاء في جدة غرب المملكة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه جرى خلال لقاء الملك عبد الله وبان "بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة فيها وخصوصاً الأوضاع في غزة".

وفي جنيف، قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي.