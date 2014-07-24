لندن لحماس: قبول وقف إطلاق نار إنساني دون شروط

طالب وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الخميس، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقبول "وقف إطلاق نار إنساني" دون شروط لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أن خلف أكثر من 750 قتيلاً.

وجاءت تصريحات هاموند في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة بعد لقاء مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي عرضت حكومته مبادرة للتهدئة لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 17 يوماً.

وقال هاموند إن "حماس يجب أن توافق على وقف إطلاق نار إنساني دون شروط مسبقة من أجل الناس في غزة". وتابع "نحن نشعر بقلق بالغ من الأزمة الإنسانية المستمرة".

وتابع هاموند: "نحن نريد أن نرى اتفاقاً لوقف إطلاق النار بسرعة".

وأشار هاموند إلى أنه "من المهم أن يستمر المجتمع الدولي في العمل، وتحقيق عمل متكامل لكسر دائرة العنف".

وقال هاموند إن "الشعور بالتعاطف مع إسرائيل التي كانت تحت هجوم صواريخ حماس منذ عشرة أيام يتآكل بسرعة مع تصاعد أعداد الضحايا في غزة". وتابع: "من المهم أن يفهم صانعو القرار في إسرائيل ما الذي يحدث لدى الرأي العام في الدول الغربية".

وأعلن هاموند عن مساعدات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني تقدمها بريطانيا إلى غزة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "المبادرة المصرية مازالت هي المبادرة المطروحة على الساحة لوقف إطلاق النار".

وأضاف شكري أنه "نظراً لتزايد أعداد الضحايا من المدنيين لابد من وقف إطلاق النار لحماية المدنيين لإتاحة الفرصة لمفاوضات تؤدي لمناخ مناسب للشعب الفلسطيني في غزة وفي الأراضي الفلسطينية بصفة عامة".

وأشار شكري إلى أن "الأعمال التي تستهدف المدنيين غير مقبولة ولابد أن تكف السلطات الإسرائيلية عن تلك الممارسات".

وأكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الأربعاء، رفضه وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة قبل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات.

وقال مشعل: "نتفق على المطالب وتحقيقها، وبعد ذلك نتفق على ساعة الصفر لوقف إطلاق النار"، مؤكداً "لا نقبل أية مبادرة لا ترفع الحصار عن شعبنا".

والقاهرة محطة رئيسية في جهود دبلوماسية عديدة لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية والجامعة العربية على المبادرة المصرية.

وخلف الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ الثامن من يوليو الجاري أكثر من 750 قتيلا فلسطينيا، معظمهم من المدنيين.